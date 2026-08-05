ब्रेट ली ने प्रीति जिंटा के साथ प्रेम संबंधों की खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है

ब्रेट ली ने प्रीति जिंटा से प्रेम संबंधों पर तोड़ी चुप्पी, कहा- हम केवल दोस्त हैं

लेखन भारत शर्मा 12:29 pm Aug 05, 202612:29 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने आखिरकार बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के साथ अपने अपने प्रेम संबंधों की खबरों पर 18 साल बाद आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह और जिंटा सिर्फ अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। ली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 2008 से 2010 तक पंजाब किंग्स (PBKS) का हिस्सा रहे थे, जिसकी सह-मालिक जिंटा हैं। उस दौरान उनके प्रेम संबंधों की खबरें लगातार सामने आई थी।