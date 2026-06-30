ब्रेंडन मैकुलम ने बेन स्टोक्स को संन्यास से रोकने का किया था प्रयास, दिया अहम बयान

प्रयास

मैकुलम ने कैसे किया था स्टोक्स को रोकने का प्रयास?

मैकुलम ने BBC टेस्ट मैच स्पेशल पर कहा, "जब उन्होंने (स्टोक्स) मुझे बताया कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, थोड़ा रुकिए। इस बारे में थोड़ा सोचते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं बैज, मैं अब और नहीं खेलूंगा। हम लगभग 10 सेकंड तक चुप बैठे रहे।" न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने ऑलराउंडर को प्रेरणा बताया और 4 साल के घनिष्ठ सहयोग के बाद उनके अलग होने पर दुख व्यक्त किया।