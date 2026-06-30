ब्रेंडन मैकुलम ने बेन स्टोक्स को संन्यास से रोकने का किया था प्रयास, दिया अहम बयान
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने खुलासा किया है कि उन्होंने बेन स्टोक्स को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास न लेने के लिए मनाने की कोशिश की थी। स्टोक्स ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के चौथे दिन संन्यास का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी आखिरी पारी में ओपनिंग करते हुए 20 गेंदों में 30 रन बनाए थे। आइए जानते हैं मैकुलम और स्टोक्स के बीच क्या बातचीत हुई थी।
प्रयास
मैकुलम ने कैसे किया था स्टोक्स को रोकने का प्रयास?
मैकुलम ने BBC टेस्ट मैच स्पेशल पर कहा, "जब उन्होंने (स्टोक्स) मुझे बताया कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, थोड़ा रुकिए। इस बारे में थोड़ा सोचते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं बैज, मैं अब और नहीं खेलूंगा। हम लगभग 10 सेकंड तक चुप बैठे रहे।" न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने ऑलराउंडर को प्रेरणा बताया और 4 साल के घनिष्ठ सहयोग के बाद उनके अलग होने पर दुख व्यक्त किया।
प्रतिबद्धता
मैकुलम ने इंग्लैंड टीम के प्रति जताई प्रतिबद्धता
मैकुलम ने इंग्लैंड टीम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। उन्होंने कहा, "इंग्लिश क्रिकेट के प्रति मेरा उत्साह और प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई है। इंग्लैंड की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन वे इसे एक ऐसी टीम के रूप में विकसित करना चाहते हैं जो देश का अच्छे से प्रतिनिधित्व करे।" उन्होंने कहा, "हमारा ध्यान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हार से कहीं ज्यादा भारत के खिलाफ शुरू होने वाली टी-20 सीरीज पर है।"
विचार
मैकुलम ने टेस्ट सीरीज हार पर क्या कहा?
ओवल में हाल ही में मिली हार पर बोलते हुए मैकुलम ने कहा कि यह कई कारणों से कठिन थी। उनका इशारा स्टोक्स के निलंबन और गस एटकिंसन की अनुपस्थिति की ओर था। इन चुनौतियों के बावजूद उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट में मौजूद अपार प्रतिभा पर पूरा भरोसा है और वे परिणाम सुनिश्चित करते हुए खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बता दें कि मैकुलम का इंग्लैंड बोर्ड से अनुबंध एशेज सीरीज 2027 के अंत तक है।
दावा
स्टोक्स ने संन्यास का फैसला वापस लेने से किया इनकार
इंग्लैंड के लिए 122 टेस्ट, 114 वनडे और 43 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके स्टोक्स ने सोमवार को कहा कि वह अपना फैसला नहीं बदलेंगे। वह हर चीज से बेहद संतुष्ट हैं और यह फैसला उन्होंने हल्के में नहीं लिया है। स्टोक्स इंग्लैंड के कुछ सबसे यादगार पलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें 2019 में हेंडिग्ले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका मैच जिताऊ शतक और वनडे विश्व कप (2019) और टी-20 विश्व कप (2022) में मिली जीत शामिल हैं।
निराशा
निराशा के साथ खत्म हुआ स्टोक्स का अंतरराष्ट्रीय करियर
स्टोक्स का अंतरराष्ट्रीय करियर निराशाजनक तरीके से समाप्त हुआ, क्योंकि इंग्लैंड निर्णायक मैच में न्यूजीलैंड से हार गया और 3 मैचों की सीरीज 2-1 से गंवा बैठा। स्टोक्स को टीम के कर्फ्यू का उल्लंघन करने और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन के साथ नाइट क्लब जाने के कारण टीम से बाहर कर दिया गया था, जिसके चलते वह दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। हालांकि, संन्यास के बावजूद स्टोक्स इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटरों में से एक रहेंगे।