ब्रेंडन मैकुलम ने वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले की कोहली की तारीफ, जानिए क्या कहा

मैकुलम ने क्रिकेटरों की पूरी पीढ़ी पर कोहली के प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने कई लोगों को इस खेल से प्यार करने के लिए प्रेरित किया है।

उन्होंने कोहली को क्रिकेट की सीमाओं को पार करने वाला बताते हुए कहा, "वह एक वैश्विक सुपरस्टार हैं, जिन्हें न केवल क्रिकेट और भारत में, बल्कि पूरी दुनिया और कई अन्य खेलों में भी पहचाना जाता है। मैं इस सीरीज में भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा हूं।"