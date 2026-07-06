नाॅर्वे से हार के बाद ब्राजील के नेमार ने लिया अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास, जानिए आंकड़े

नाॅर्वे से हार के बाद ब्राजील के नेमार ने लिया अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
ब्राजील फुटबॉल टीम के दिग्गज खिलाड़ी नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने यह फैसला फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 मुकाबले में ब्राजील को नॉर्वे के खिलाफ 2-1 से मिली हार के बाद लिया। इसके साथ ही ब्राजील के इतिहास के सबसे महान अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी के 16 साल लंबे करियर का अंत हो गया। मुकाबले में हार के बाद नेमार काफी भावुक नजर आए थे। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
ऐलान
नेमार ने किस तरह किया संन्या का ऐलान?
मुकाबले के बाद निराश नेमार ने कहा, "मैंने कोशिश की, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब यह सफर खत्म हो चुका है। मैंने अमेरिका के इसी मेट लाइफ स्टेडियम से अपने करियर की शुरुआत की थी और यहीं पर इसे खत्म कर रहा हूं।" नेमार के इस बयान के साथ ही ब्राजील के लिए एक युग का अंत हो गया है। किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि नेमार के लिए इस तरह से अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत होगा।
गोल
विदाई मैच में दागा आखिरी गोल
नॉर्वे के खिलाफ मुकाबले में नेमार फिटनेस समस्याओं के बाद बतौर सब्सीट्यूट खिलाड़ी मैदान पर उतरे थे। व्यवधान समय के 10वें मिनट में जब कासेमीरो पर हुए फाउल के कारण ब्राजील को पेनल्टी मिली, तो नेमार ने इसे गोल में तब्दील कर दिया, जो इस टूर्नामेंट का उनका पहला गोल और उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी गोल साबित हुआ। मुकाबले के बाद वह जमीन पर बैठ गए और फफक-फफक कर रोने लग गए। अन्य खिलाड़ियों ने उन्हें सांत्वना दी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें नेमार के भावुक क्षण का वीडियो
Neymar crying after the loss against Norway 💔#Neymar #brazil #fifaworldcup2026 pic.twitter.com/J8ytjgwEMn— Mominul Islam (@MominulCric) July 5, 2026
करियर
कैसा रहा नेमार का अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल करियर?
नेमार ने ब्राजील के लिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में अपने करियर का अंत किया है। उन्होंने ब्राजील के लिए कुल 130 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें 59 असिस्ट के साथ 80 गोल किए। अपने 16 साल के करियर में उन्होंने कई बार टीम को मुश्किल समय में जीत दिलाई। उन्होंने ब्राजील के लिए 4 विश्व कप और 2 ओलंपिक खेले। उन्होंने 2012 ओलंपिक में रजत पदक और ओलंपिक 2016 में स्वर्ण पदक जीता था।
नेमार
नेमार के नाम क्या रिकॉर्ड हैं दर्ज?
नेमार ब्राजील के इतिहास में सबसे ज्यादा 80 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने पेले के 77 गोल का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। वह ब्राजील के फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा 59 गोल करने में सहयोग करने वाले खिलाड़ी भी हैं। वह ब्राजील के लिए लगातार 4 विश्व कप (2014, 2018, 2022, 2026) में गोल करने वाले संयुक्त पहले खिलाड़ी हैं। उनसे पहले पेले और रोनाल्डो ही यह कारनमा कर पाए थे।