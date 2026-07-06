नाॅर्वे से हार के बाद ब्राजील के नेमार ने लिया अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास, जानिए आंकड़े

ऐलान

नेमार ने किस तरह किया संन्या का ऐलान?

मुकाबले के बाद निराश नेमार ने कहा, "मैंने कोशिश की, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब यह सफर खत्म हो चुका है। मैंने अमेरिका के इसी मेट लाइफ स्टेडियम से अपने करियर की शुरुआत की थी और यहीं पर इसे खत्म कर रहा हूं।" नेमार के इस बयान के साथ ही ब्राजील के लिए एक युग का अंत हो गया है। किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि नेमार के लिए इस तरह से अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत होगा।