टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ब्राजील की लॉरा कार्डोसो ने लिए 9 विकेट

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इस खिलाड़ी ने किया ऐतिहासिक कारनामा, मैच में 9 विकेट लेकर रचा इतिहास

लेखन Manoj Panchal 10:26 am Apr 10, 202610:26 am

क्या है खबर?

ब्राजील महिला क्रिकेट टीम की 21 वर्षीय ऑलराउंडर खिलाड़ी लॉरा कार्डोसो ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट में एक पारी में 9 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने यह कारनामा बोत्सवाना में खेले जा रहे कालाहारी महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में लेसोथो के खिलाफ किया। कार्डोसो ने 3 ओवर में 2 मेडन के साथ सिर्फ 4 रन देकर 9 विकेट झटके।