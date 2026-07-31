पाकिस्तान के इमरान खान के आंकड़े भारत के खिलाफ कमाल के रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@ICC)

भारत के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

लेखन आदर्श कुमार 11:33 pm Jul 31, 202611:33 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कई गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी से छाप छोड़ी है। कुछ गेंदबाज ऐसे रहे, जिन्होंने एक ही टेस्ट सीरीज में विकेटों की झड़ी लगाकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह झकझोर दिया। इन प्रदर्शनों ने न सिर्फ उनकी टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई, बल्कि कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी कायम किए। ऐसे में आइए भारतीय टीम के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।