जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज, शीर्ष पर है यह श्रीलंकाई

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चमिंडा वास - 8/21 कोलंबो, 2001

जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास के नाम दर्ज है। उन्होंने 2001 में LG अबंस त्रिकोणीय सीरीज में कोलंबो में खेले गए वनडे मुकाबले में 21 रन देकर 8 विकेट चटकाए थे। वह इस प्रारूप में 8 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इससे जिम्बाब्वे की टीम 15.4 ओवर में 38 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में श्रीलंका ने 9 विकेट से जीत हासिल की थी।