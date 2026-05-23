IPL इतिहास में एक पारी में सर्वाधिक बार 50 से अधिक रन खर्च करने वाले गेंदबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 67वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 55 रन से हराते हुए अपनी 9वीं जीत दर्ज की। इस मुकाबले में SRH के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपने 4 ओवर में 51 रन खर्च किए और कोई विकेट भी हासिल नहीं कर पाए। इसके साथ ही वह IPL इतिहास में संयुक्त रूप से एक पारी में सर्वाधिक बार 50 से अधिक रन खर्च करने वाले गेंदबाज बन गए।

#1 भुवनेश्वर कुमार - 9 बार इस सूची में भुवनेश्वर कुमार अब संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने IPL में 9वीं बार एक पारी में 50+ रन खर्च किए हैं। भुवनेश्वर का सबसे महंगा स्पेल 2024 में SRH के लिए खेलते हुए RCB के खिलाफ आया था। उस दिन उन्होंने चार ओवरों में 0/60 के आंकड़े दर्ज किए थे। कुल मिलाकर भुवनेश्वर IPL में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 26.37 की औसत से 222 विकेट लिए हैं।

#1 मोहम्मद शमी - 9 बार इस सूची में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं। उन्होंने भी 9 बार पारी में 50 से अधिक रन खर्च किए हैं। IPL में शमी के नाम दूसरा सबसे महंगा स्पेल दर्ज है। उन्होंने 2025 में SRH से पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 0/75 के आंकड़े दर्ज किए थे। उनके समग्र IPL आंकड़ों की बात करें तो, इस अनुभवी खिलाड़ी ने 29.11 की औसत से 143 विकेट चटकाए हैं।

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