एशियाई खेलों के क्रिकेट वेन्यू को लेकर बोर्ड्स चिंतित, PCB ने उठाए सवाल- रिपोर्ट 

जापान के शहर नागोया के पूर्व में स्थित एक छोटे से शहर, निशिन में एशियाई खेलों के लिए क्रिकेटर आएंगे।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, निशिन में कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में एक हाइब्रिड पिच बिछाई गई है, जो अब तक किसी बड़े मुकाबले में परखी नहीं गई है।

कुछ महीने पहले तक यह बेसबॉल का मैदान हुआ करता था, जिसे अब क्रिकेट के लिए तैयार किया गया है।

ऐसे में सीधे एशियाई खेलों में इसके प्रयोग को लेकर बोर्ड्स चिंतित हैं।