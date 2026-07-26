ब्लेसिंग मुजरबानी ने अभिषेक शर्मा को टी-20 अंतरराष्ट्रीय में चौथी बार किया आउट

ब्लेसिंग मुजरबानी ने अभिषेक शर्मा को टी-20 अंतरराष्ट्रीय में चौथी बार किया आउट, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 05:56 pm Jul 26, 202605:56 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म जारी है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए टी-20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भी वह महज 2 रन बनाकर तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी का शिकार बन गए। इससे पहले, अभिषेक ने पहले दो मैचों में क्रमशः 1 और 8 रन के स्कोर किए थे। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी उनका बल्ला खामोश ही रहा था। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।