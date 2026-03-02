टी-20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े

टी-20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने कई यादगार और विस्फोटक पारियां खेली हैं। इन पारियों ने न केवल टीम के स्कोर को मजबूत किया बल्कि खिलाड़ियों की तकनीक, आक्रामकता और निर्णायक शॉट चयन की क्षमता को भी उजागर किया। इन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीता साथ ही महत्वपूर्ण मुकाबलों में अपनी टीम को जीत भी दिलाई। ऐसे में आइए इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 सुरेश रैना- (101 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2010) सूची में पहले स्थान पर टी-20 विश्व कप में भारत के लिए एकमात्र शतक लगाने वाले सुरेश रैना (101) हैं। उन्होंने साल 2010 के विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 60 गेंदों में ये पारी खेली थी। उनके बल्ले से 9 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 168.33 की थी। भारत ने 186/5 का स्कोर बनाया था। दक्षिण अफ्रीका 172/5 का स्कोर ही बना पाई थी। भारत को 14 रन से जीत मिली थी।

#2 संजू सैमसन- (97* रन बनाम वेस्टइंडीज, 2026) टी-20 विश्व कप 2026 के 52वें मुकाबले में 97* रन की पारी खेलकर संजू सैमसन इस सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। सुपर-8 चरण के करो या मरो मुकाबले में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 गेंदों का सामना करते हुए यह शानदार पारी खेली। उनके बल्ले से 12 चौके और 4 छक्के निकले, उनकी स्ट्राइक रेट 194 की रही। इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 196 रन का लक्ष्य 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

#3 रोहित शर्मा (92 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2024) टी-20 विश्व कप 2024 के 51वें मैच में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 92 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। उन्होंने 41 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। इस खिलाड़ी ने सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उनके बल्ले से 7 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 224.39 की रही थी। उस मैच में भारतीय टीम को 24 रन से शानदार जीत मिली थी।

