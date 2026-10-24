दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, एनरिक नोर्खिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट से हुए बाहर

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस निर्णायक मुकाबले में 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला करती है, तो नोर्खिया की चोट के कारण कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्जी या डेन पैटरसन के केपटाउन में खेलने का रास्ता साफ हो जाता है।

दूसरे टेस्ट में रयान रिकेल्टन के विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालने और बल्लेबाजी क्रम में नीचे आने के बाद काइल वेरेन को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर टीम में बरकरार रखा गया है।