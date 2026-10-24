दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, एनरिक नोर्खिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट से हुए बाहर

दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, एनरिक नोर्खिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट से हुए बाहर
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्खिया जांघ के जोड़ में चोट की वजह से मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उन्हें यह चोट दूसरे टेस्ट के दौरान लगी थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3.3 ओवर गेंदबाजी की थी। हालांकि, इसके बाद मेजबान प्रोटियाज टीम एक पारी और 31 रन से जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 से बराबर करने में सफल रही थी।
बदलाव
दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट के लिए टीम में नहीं किया कोई बदलाव
नोर्खिया की गैरमौजूदगी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले सीरीज के निर्णायक मुकाबले के लिए टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम: तेम्बा बावुमा (कप्तान), मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंघम, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, गेराल्ड कोएत्जी, साइमन हार्मर, मार्को यानसन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, डेन पैटरसन, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर) और काइल वेरिन।
प्रतिस्थापन
नोर्खिया की जगह किसे मिली टीम में जगह?
दक्षिण अफ्रीका की टीम इस निर्णायक मुकाबले में 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला करती है, तो नोर्खिया की चोट के कारण कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्जी या डेन पैटरसन के केपटाउन में खेलने का रास्ता साफ हो जाता है।
दूसरे टेस्ट में रयान रिकेल्टन के विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालने और बल्लेबाजी क्रम में नीचे आने के बाद काइल वेरेन को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर टीम में बरकरार रखा गया है।