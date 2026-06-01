IPL 2026 में दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे भुवनेश्वर कुमार, बनाए ये प्रमुख रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने खिताब का बचाव करने में सफल रही। गत विजेता के रूप में अपनी चुनौती पेश करने वाली RCB ने फाइनल में गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से शिकस्त दी। RCB के इस सफल अभियान में उनके तेज गेंदबाजों की अहम भूमिका रही, जिसकी अगुआई भुवनेश्वर कुमार करते हुए नजर आए। इस बीच 2026 में भुवनेश्वर के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

2026 इस सीजन में दूसरे सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज रहे भुवनेश्वर RCB के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर ने 2026 में अपने 16 मैचों के बाद 17.89 की औसत और 7.95 की इकॉनमी के साथ 28 विकेट लिए। वह सिर्फ एक विकेट से पर्पल कैप जीतने से चूक गए। IPL 2026 में उनसे ज्यादा विकेट गुजरात टाइटंस (GT) के कगिसो रबाडा ने लिए। बता दें कि दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने 17 मैचों में 21.58 की औसत के साथ 29 विकेट अपने नाम किए।

आंकड़े दूसरी बार सीजन में लिए 25+ विकेट यह कुल दूसरा ऐसा सीजन है, जिसमें भुवनेश्वर ने 25 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। इससे पहले 2017 में इस तेज गेंदबाज ने 14 मैचों में 14.19 की बेहतरीन औसत और 7.05 की उम्दा इकॉनमी रेट से 26 विकेट लिए थे। 2017 में भुवनेश्वर को 'पर्पल कैप' मिली थी। बता दें कि भुवनेश्वर से ज्यादा सीजन में 25+ विकेट सिर्फ रबाडा (2026, 2020 और 2019) ने लिए हैं।

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उपलब्धि IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने थे भुवनेश्वर भुवनेश्वर IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने थे। उन्होंने अपना पहला मुकाबला IPL 2011 में खेला था। उन्होंने 2026 संस्करण के दौरान ये उपलब्धि हासिल की थी। उनके अलावा सिर्फ युजवेंद्र चहल (233) और सुनील नरेन (207) ही 200 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर RCB से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और पुणे वारियर्स (PWI) की ओर से IPL में हिस्सा ले चुके हैं।

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