भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है (फाइल तस्वीर)

भुवनेश्वर कुमार की शानदार वापसी के पीछे क्या है राज? इस बदलाव ने बदली पूरी तस्वीर

लेखन आदर्श कुमार 12:55 pm Oct 08, 202612:55 pm

क्या है खबर?

तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी हुई है। 36 साल की उम्र में वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज में खेलते नजर आएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और यूपी टी-20 लीग में लगातार शानदार प्रदर्शन का उन्हें इनाम मिला है। भुवनेश्वर ने अपनी फिटनेस और प्रदर्शन के दम पर वापसी की राह बनाई। उनकी इस वापसी के पीछे की पूरी कहानी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से सामने आई है। आइए उसपर एक नजर डालते हैं।