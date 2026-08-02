भुवनेश्वर कुमार ने भारतीय टीम में वापसी पर तोड़ी चुप्पी, कहा- अब यह मेरा लक्ष्य नहीं

भुवनेश्वर ने RCB पॉडकास्ट में कहा, "मैं भारत के लिए खेल चुका हूं। अब वह मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं है। अगर मुझे एक और मौका मिलता है, तो यह बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं वहां खेल चुका हूं। मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूं, वह खेल के प्रति मेरे प्यार की वजह से है। मुझे पता है कि मुझे अनुशासित रहना होगा।"

उन्होंने कहा, "क्रिकेट के खेल में पीढ़ियों का बदलना और बदलाव आना एक सामान्य प्रक्रिया है।"