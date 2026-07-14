क्रांति गौड महिला टेस्ट में भारत के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली तेज गेंदबाज बनी हैं

महिला टेस्ट मैचों में भारतीय तेज गेंदबाजों द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, शीर्ष पर यह दिग्गज

लेखन भारत शर्मा 10:03 am Jul 14, 202610:03 am

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को 270 रनों से हरा दिया। यह इस प्रतिष्ठित मैदान पर पहला ऐतिहासिक महिला टेस्ट मैच था। इस मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने शानदार प्रदर्शन कर 7 विकेट (पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 2) हासिल किए। यह महिला टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा किया गया तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आइए अन्य पर नजर डालते हैं।