महिला टेस्ट मैचों में भारतीय तेज गेंदबाजों द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, शीर्ष पर यह दिग्गज
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को 270 रनों से हरा दिया। यह इस प्रतिष्ठित मैदान पर पहला ऐतिहासिक महिला टेस्ट मैच था। इस मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने शानदार प्रदर्शन कर 7 विकेट (पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 2) हासिल किए। यह महिला टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा किया गया तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आइए अन्य पर नजर डालते हैं।
#1
झूलन गोस्वामी - 10/78 बनाम इंग्लैंड, 2006
महिला टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी हैं। .
उन्होंने 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ टॉन्टन टेस्ट में 10/78 के आंकड़े दर्ज किए थे। उन्होंने मुकाबले में इंग्लैंड की पहली पारी में 33 रन देकर 5 विकेट अपने किए थे।
इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की दूसरी पारी में भी घातक गेंदबाजी करते हुए 45 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। उनके इस प्रदर्शन से भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।
#2
शशि गुप्ता - 8/100 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1984
इस सूची में पूर्व तेज गेंदबाज शशि गुप्ता दूसरे पायदान पर हैं।
उन्होंने साल 1984 में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ लखनऊ में खेले गए टेस्ट मैच में 8/100 के आंकड़े दर्ज किए थे।
उन्होंने मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 47 रन देकर 4 विकेट अपने किए थे। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में भी घातक गेंदबाजी करते हुए 53 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे।
हालांकि, वह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।
#3
क्रांति गौड़ - 7/91 बनाम इंग्लैंड, 2026
क्रांति गौड़ अब तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने लॉर्ड्स में खेले गए पहले ऐतिहासिक महिला टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 7/91 के आंकड़े दर्ज किए हैं।
उन्होंने मुकाबले में इंग्लैंड की पहली पारी में 37 रन देकर 5 विकेट अपने किए थे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की दूसरी पारी में भी घातक गेंदबाजी करते हुए 54 रन देकर 3 विकेट चटकाए।
उनके इस प्रदर्शन से भारतीय टीम ने 270 रन से बड़ी जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की।
#4
गार्गी बनर्जी - 6/32 बनाम न्यूजीलैंड, 1985
इस सूची में पूर्व ऑलराउंडर गार्गी बनर्जी चौथे पायदान पर हैं।
उन्होंने साल 1985 में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ कटक में खेले गए टेस्ट मैच में 6/32 के आंकड़े दर्ज किए थे।
उन्होंने मुकाबले में न्यूजीलैंड की पहली पारी में केवल 9 रन देकर 6 विकेट अपने किए थे। हालांकि, वह न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 23 रन खर्च कर कोई विकेट हासिल नहीं कर पाई थी।
इसके बाद वह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।