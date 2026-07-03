महिला टी-20 विश्व कप के फाइनल मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए शीर्ष पर कौन

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मेगन शट - 4/18 बनाम बनाम, 2020

महिला टी-20 विश्व कप इतिहास के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शट के नाम है। उन्होंने विश्व कप 2020 में मेलबर्न में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 3.1 ओवर में 18 रन खर्च करते हुए 4 विकेट हासिल किए थे। उनके इस प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने 185/4 के स्कोर का बचाव करने में सफल रही थी और 85 रन से जीत हासिल कर 5वां खिताब जीता था।