टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका के खिलाफ एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले भारतीय
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कई यादगार जीत दर्ज की हैं, जिनमें गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम रही है। कई भारतीय गेंदबाजों ने एक ही पारी में घातक गेंदबाजी कर श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस किया है। 15 अगस्त से दोनों टीमों के बीच एक बार फिर टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। ऐसे में आइए उन भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया है।
#1
मनिंदर सिंह (7/51, 1986)
इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज मनिंदर सिंह हैं।
उन्होंने साल 1986 में नागपूर टेस्ट के दौरान शानदार गेंदबाजी की थी। श्रीलंका की दूसरी पारी सिर्फ 141 रन पर समाप्त हो गई थी।
मनिंदर ने 17.4 ओवर गेंदबाजी की थी और 4 मेडन के साथ 51 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 2.88 की रही थी।
उस मैच में भारतीय टीम को पारी और 106 रनों से जीत मिली थी।
#2
अनिल कुंबले (7/59, 1994)
दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले हैं।
उन्होंने साल 1994 में लखनऊ में खेले गए टेस्ट में कमाल का प्रदर्शन किया था।
श्रीलंका की दूसरी पारी 174 रन पर सिमट गई थी। कुंबले ने 27.3 ओवर में 9 मेडन के साथ 59 रन देकर 7 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी 2.14 की थी।
पहली पारी में उन्होंने 4 विकेट लिए थे। मैच में भारतीय टीम को पारी और 114 रन से जीत मिली थी।
#3
हरभजन सिंह (7/62, 2005)
भारतीय टीम के पूर्व स्टार ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
उन्होंने साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में 62 रन देकर 7 विकेट लिए थे। उन्होंने 22.2 ओवर गेंदबाजी की थी और 3 मेडन ओवर डाले थे। उनकी इकॉनमी 2.77 की थी।
उनकी इस घातक गेंदबाजी के कारण श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 206 रन पर ऑलआउट हो गई थी। उस मैच में भारतीय टीम को 259 रनों से जीत मिली थी।
#4
कटपति राजू (6/12, 1990)
भारतीय टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज वेंकटपति राजू इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। साल 1990 में चंडीगढ़ में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ था।
उस मैच में उन्होंने श्रीलंका की पहली पारी में 17.5 ओवर गेंदबाजी की थी और 13 मेडन के साथ केवल 12 रन देकर 6 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी 0.67 की थी।
श्रीलंका सिर्फ 82 रन पर ऑलआउ हुई थी। भारतीय टीम को मैच में पारी और 8 रन से जीत मिली थी।