अनिल कुंबले के आंकड़े श्रीलंका के खिलाफ कमाल के हैं (फाइल तस्वीर)

टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका के खिलाफ एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले भारतीय

लेखन आदर्श कुमार 05:12 pm Aug 05, 202605:12 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कई यादगार जीत दर्ज की हैं, जिनमें गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम रही है। कई भारतीय गेंदबाजों ने एक ही पारी में घातक गेंदबाजी कर श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस किया है। 15 अगस्त से दोनों टीमों के बीच एक बार फिर टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। ऐसे में आइए उन भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया है।