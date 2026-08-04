बेन स्टोक्स भविष्य में इंग्लैंड के कोच बन सकते हैं

बेन स्टोक्स भविष्य में बनना चाहते हैं इंग्लैंड के कोच, कर रहे हैं जमकर तैयारी

लेखन आदर्श कुमार 01:54 pm Aug 04, 202601:54 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा है कि वह भविष्य में इंग्लैंड टीम के कोच बनना पसंद करेंगे। 35 साल के स्टोक्स ने 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने हैरी ब्रूक के कप्तान नहीं बनने पर हैरानी जताई और जो रूट को यह जिम्मेदारी मिलने को लेकर चिंता व्यक्त की। स्टोक्स ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था।