बेन स्टोक्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद खेलेंगे पहला प्रतिस्पर्धी मैच, जानिए कब और कहां
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अपना पहला प्रतिस्पर्धी मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे 21 जुलाई को वनडे कप के पहले चरण में डरहम की ओर से खेलेंगे। पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच के दौरान अचानक संन्यास की घोषणा के बाद यह कदम उठाया गया है। बता दें कि स्टोक्स दुनिया भर की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीमों के लिए खेलना जारी रखेंगे।
वापसी
स्टोक्स के काउंटी अनुभव ने उन्हें दोबारा खेलने के लिए किया प्रेरित
35 वर्षीय स्टोक्स लंदन के एक नाइट क्लब में हुई घटना की जांच के चलते दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे।
खबरों के मुताबिक, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने गस एटकिंसन के साथ मिलकर इंग्लैंड के मध्यरात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन किया था।
हालांकि, टीम से बाहर होने के दौरान उन्होंने नॉर्थम्पटनशायर के खिलाफ डरहम के काउंटी चैम्पियनशिप मैच में हिस्सा लिया था। उसी अनुभव ने खेल के प्रति उनके जुनून को फिर से जगा दिया।
बयान
मेरे क्रिकेट करियर का अगला अध्याय - स्टोक्स
स्टोक्स ने कहा कि वह क्रिकेट में अपने अगले अध्याय को लेकर उत्साहित हैं, खासकर अपने बचपन के क्लब डरहम के लिए खेलने के लिए वापसी करने को लेकर।
उन्होंने BBC स्पोर्ट से कहा, "मैं अपने अगले कदम को लेकर बहुत उत्साहित हूं।"
हालांकि, उन्होंने इस सप्ताह कुछ कठिन क्षणों को भी स्वीकार किया, लेकिन उन्हें लगा कि इनसे केवल इस बात की पुष्टि हुई कि उन्होंने अपने करियर पथ में सही निर्णय लिया है।
रोचकता
डरहम के लिए 12 साल बाद वनडे मैच खेलेंगे स्टोक्स
डर्बी में होने वाला आगामी मैच स्टोक्स का डरहम के लिए 12 वर्षों में पहला घरेलू वनडे मैच होगा।
डरहम के लिए उन्होंने आखिरी वनडे मैच 2014 में वनडे कप फाइनल में वारविकशायर के खिलाफ जीत था।
उनकी वापसी का समय 'द हंड्रेड' के उद्घाटन के साथ मेल खाता है, जो एक क्रिकेट टूर्नामेंट का नया रूप है जिसमें निवेशकों को 8 फ्रेंचाइजी में लगभग 52 करोड़ पाउंड (लगभग 67.18 अरब रुपये) में हिस्सेदारी बेची गई थी।
करियर
शानदार रहा स्टोक्स का अंतरराष्ट्री करियर
स्टोक्स ने ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज के निर्णायक मैच के चौथे दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी।
स्टोक्स ने 279 मैचों में 33.52 के औसत से 352 विकेट लेकर अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का समापन किया था। उन्होंने 35.15 के औसत से 11,321 रन भी बनाए हैं।
अपने अंतिम टेस्ट में स्टोक्स 7,000 रन और 250 विकेट का डबल पूरा कर जैक्स कैलिस के साथ दूसरे ऑलराउंडर बने थे।