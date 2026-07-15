बेन स्टोक्स संन्यास के बाद पहला प्रतिस्पर्धी मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं

बेन स्टोक्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद खेलेंगे पहला प्रतिस्पर्धी मैच, जानिए कब और कहां

लेखन भारत शर्मा 06:13 pm Jul 15, 202606:13 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अपना पहला प्रतिस्पर्धी मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे 21 जुलाई को वनडे कप के पहले चरण में डरहम की ओर से खेलेंगे। पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच के दौरान अचानक संन्यास की घोषणा के बाद यह कदम उठाया गया है। बता दें कि स्टोक्स दुनिया भर की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीमों के लिए खेलना जारी रखेंगे।