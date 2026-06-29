बेन स्टोक्स ने लिया संन्यास (तस्वीर: एक्स/@ICC)

बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बनाए हैं ये शानदार रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 01:14 am Jun 29, 202601:14 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ नॉटिघम टेस्ट की अपनी दूसरी पारी में 30 रन बनाए और यह स्टोक्स के अंतरराष्ट्रीय करियर की आखिरी पारी साबित हुई। उन्होंने लगभग डेढ़ दशक लंबे अंतराल तक इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। वह इंग्लैंड की ओर से वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम के हिस्सा भी थे। इस बीच उनके कुछ रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।