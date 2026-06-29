बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बनाए हैं ये शानदार रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ नॉटिघम टेस्ट की अपनी दूसरी पारी में 30 रन बनाए और यह स्टोक्स के अंतरराष्ट्रीय करियर की आखिरी पारी साबित हुई। उन्होंने लगभग डेढ़ दशक लंबे अंतराल तक इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। वह इंग्लैंड की ओर से वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम के हिस्सा भी थे। इस बीच उनके कुछ रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
2019
विश्व कप 2019 में स्टोक्स ने हासिल किए ये मुकाम
स्टोक्स ने 2019 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 84 रन बनाए थे। यह विश्व कप के फाइनल में रनों का पीछा करते हुए 5वां सबसे बड़ा स्कोर है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लीग मैच में स्टोक्स ने अर्धशतक बनाया, 2 विकेट लिए और 2 ही कैच लपके थे। वह ऐसा कारनामा करने वाले विश्व कप इतिहास के 5वें खिलाड़ी बन गए थे। उस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर स्टोक्स ने 465 रन और 7 विकेट लिए थे।
रिकॉर्ड
छठे नंबर पर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (टेस्ट) का रिकॉर्ड स्टोक्स के नाम है दर्ज
2016 में, स्टोक्स ने केपटाउन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 258 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने अपनी इस पारी में 198 गेंदों का सामना किया था, जिसमें 30 चौके और 11 छक्के शामिल थे। वह छठे नंबर पर किसी बल्लेबाज का यह अब तक का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है। छठे नंबर पर स्टोक्स के बाद सर्वोच्च स्कोर की सूची में डग वाल्टर्स (250), डॉन ब्रैडमैन (234), महेंद्र सिंह धोनी (224) और एबी डिविलियर्स (217*) शामिल हैं।
छक्के
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं स्टोक्स
स्टोक्स ने अपने टेस्ट करियर का अंत 138 छक्कों के साथ किया। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड टीम के कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम हैं। उन्होंने 101 टेस्ट में 107 छक्के लगाए थे। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट हैं। उनके बल्ले से 96 टेस्ट में 100 छक्के निकले थे।
रिकॉर्ड
ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं स्टोक्स
स्टोक्स ने 122 टेस्ट मैच खेले और इसकी 219 पारियों में 34.46 की औसत से 7,273 रन बनाए। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 252 विकेट लिए। वह हाल ही में इस प्रारूप में 250 विकेट और 7,000 रन का डबल पूरा करने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने थे। उनसे पहले केवल जैक्स कैलिस ने ये कारनामा किया था। स्टोक्स ने अपने टेस्ट करियर के आखिरी मैच में ये कारनामा किया था।