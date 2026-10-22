एशेज सीरीज में वापसी की खबरों को बेन स्टोक्स ने बताया पूरी तरह भ्रामक

स्टोक्स ने एक्स पर लिखा, "कृपया इस खबर को पढ़ने के लिए अपना एक पाउंड बर्बाद न करें। यह पूरी तरह भ्रामक शीर्षक है और एशेज से जुड़ी इस खबर में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।"

स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान संन्यास लिया था।

इसके बाद से वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अवसर तलाश रहे हैं। हालांकि, अगले सत्र के लिए उनकी योजनाओं में उनका बचपन का काउंटी क्लब डरहम सबसे अहम बना हुआ है।