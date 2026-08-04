बेन स्टोक्स ने क्रिकेट और शराब के बीच संबंधों पर की चर्चा, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने क्रिकेट और शराब के बीच संबंधों पर खुलकर बात की है। उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड और जोस बटलर के साथ 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट में कहा कि क्रिकेट वर्षों से अधिक पेशेवर हो गया है, लेकिन शराब के साथ इसका संबंध अपरिवर्तित है। उन्होंने कहा, "हम अब 2026 में हैं, जहां खेल वर्षों से अधिक पेशेवर हो गया है, लेकिन शराब के साथ क्रिकेट का संबंध बना हुआ है।"
संस्कृति
क्रिकेट में है शराब का चलन- स्टोक्स
स्टोक्स ने स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं लगता कि इंग्लिश क्रिकेट टीम को शराब पीने की समस्या है।
उन्होंने कहा, "मैं बस इतना कहूंगा कि क्रिकेट में एक ऐसी संस्कृति है जो शराब से जुड़ी हुई है।"
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि क्रिकेट से जुड़े कई लोगों का वर्षों से शराब के साथ बुरा रिश्ता रहा है।
इस दौरान उन्होंने शराब के साथ लंबे समय से रहे अपने खुद के रिश्ते के बारे में भी खुलकर बात की है।
दावा
शराब के साथ मेरा रिश्ता रहा खतरनाक- स्टोक्स
स्टोक्स ने कहा, "अपने करियर के दौरान शराब के साथ मेरे कुछ ऐसे संबंध रहे हैं जो संभावित रूप से खतरनाक थे। हालांकि, यह उनके वर्तमान स्वरूप से बिल्कुल अलग है।"
उन्होंने कहा कि खेल में सुधार के बावजूद 1980 के दशक से क्रिकेट और शराब के बीच का संबंध अपरिवर्तित रहा है।
बता दें कि स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान चेल्सी के एक नाइट क्लब में देर रात हुए झगड़े के विवाद में फंस गए थे।
विवाद
स्टोक्स का विवादों से रहा है नाता
यह पहली बार नहीं था जब स्टोक्स किसी विवाद के केंद्र में थे। उन्हें 2017 में ब्रिस्टल के नाइट क्लब के बाहर हुई हिंसक झड़प के बाद निलंबित कर दिया गया था।
यह घटना वीडियो में कैद हो गई और इसी के चलते उस पर मारपीट का आरोप लगाया गया।
हालांकि, बाद में उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया गया जब यह सामने आया कि उन्होंने समलैंगिक विरोधी दुर्व्यवहार के शिकार दो समलैंगिक पुरुषों के बचाव किया था।