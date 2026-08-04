बेन स्टोक्स ने क्रिकेट और शराब के बीच संबंधों पर की चर्चा, जानिए क्या कहा

स्टोक्स ने स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं लगता कि इंग्लिश क्रिकेट टीम को शराब पीने की समस्या है।

उन्होंने कहा, "मैं बस इतना कहूंगा कि क्रिकेट में एक ऐसी संस्कृति है जो शराब से जुड़ी हुई है।"

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि क्रिकेट से जुड़े कई लोगों का वर्षों से शराब के साथ बुरा रिश्ता रहा है।

इस दौरान उन्होंने शराब के साथ लंबे समय से रहे अपने खुद के रिश्ते के बारे में भी खुलकर बात की है।