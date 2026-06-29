बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में कई सर्वश्रेष्ठ पारियां खेली हैं

बेन स्टोक्स की टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ पारियां, एक में ऑस्ट्रेलिया से छीनी थी जीत

लेखन भारत शर्मा 04:09 pm Jun 29, 202604:09 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। यह फैसला नॉटिंघम में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज के निर्णायक मैच के चौथे दिन आया। स्टोक्स 15 साल के क्रिकेट करियर और 4 साल के कप्तानी करियर के बाद क्रिकेट इतिहास के महानतम ऑलराउंडरों में से एक के रूप में विदाई ले रहे हैं। आइए टेस्ट क्रिकेट में उनकी 5 सर्वश्रेष्ठ पारियों पर एक नजर डालते हैं।