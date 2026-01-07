एशेज सीरीज 2025-26 में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके बेन डकेट, बनाया ये अनचाहा रिकॉर्ड 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट सिडनी टेस्ट की अपनी दूसरी पारी में 42 रन बनाकर आउट हुए। वह इस एशेज सीरीज में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके। इंग्लिश टीम पहले ही ये सीरीज गंवा चुकी है और उनकी असफलता का एक प्रमुख कारण सलामी बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन रहा। डकेट उन बल्लेबाजों में शुमार हुए, जिन्होंने एशेज सीरीज में शीर्ष-3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए एक भी अर्धशतक (10 या अधिक पारियों में) नहीं लगाया।

अनचाहा रिकॉर्ड डकेट के नाम दर्ज हुआ ये अनचाहा रिकॉर्ड डकेट एशेज इतिहास में ये अनचाहा रिकॉर्ड बनाने वाले शीर्षक्रम के चौथे बल्लेबाज बने। क्रिकबज के मुताबिक, उनसे पहले सिरिल वॉशब्रुक (1950/51), जॉन एडरिच (1972) और किम ह्यूजेस (1978/79) ऐसा कर चुके हैं। विश्व क्रिकेट की बात करें तो डकेट 11वें ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने शीर्ष-3 में खेलते हुए एक सीरीज में 50 या अधिक का स्कोर नहीं बनाया। इससे पहले अनचाहे रिकॉर्ड वाले आखिरी खिलाड़ी वेस्टइंडीज के फिल सिमंस थे, जिन्होंने 1991 के इंग्लैंड दौरे पर ऐसा किया था।

आंकड़े ऐसा रहा डकेट का प्रदर्शन डकेट ने एशेज सीरीज 2025-26 सभी पांचों टेस्ट में हिस्सा लिया और इसकी 10 पारियों में 20.20 की खराब औसत के साथ 202 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 42 रन रहा और वह एक पारी में शून्य पर भी आउट हुए। इस सीरीज में उनके स्कोर क्रमशः 21, 28, 0, 15, 29, 4, 2, 34, 27 और 42 रन रहा। उनके सलामी जोड़ीदार जैक क्रॉली ने 27 की औसत से 273 रन (अर्धशतक-2) बनाए।

Advertisement

एशेज एशेज सीरीज के इतिहास में एक भी शतक नहीं लगा सके हैं डकेट डकेट अब तक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट में एक भी शतक नहीं लगा सके हैं। उन्होंने एशेज में अब तक 10 टेस्ट की 19 पारियों में 27.52 की साधारण सी औसत के साथ 523 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 98 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 अर्धशतक लगाए हैं। एशेज सीरीज 2023 में डकेट ने 35.66 की औसत के साथ 321 रन अपने नाम किए थे।

Advertisement