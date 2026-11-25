शुक्ला ने आगे कहा, "सिराज को टीम में चुना गया था, लेकिन प्लेइंग इलेवन में किन 11 खिलाड़ियों को उतारना है इसका फैसला कोच और कप्तान करते हैं। वे पिच की स्थिति और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेते हैं। किसी खिलाड़ी को जगह नहीं मिलने पर राजनीतिक या दूसरे विवाद खड़े करना उचित नहीं है। यह सिराज के लिए भी अच्छा नहीं है और वह खुद भी निश्चित रूप से ऐसी बयानबाजी पसंद नहीं करेंगे।"