भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

अंडर-19 विश्व कप: BCCI ने भारतीय टीम पर की धनवर्षा, जानिए कितने पैसे मिलेंगे

लेखन आदर्श कुमार 11:59 am Feb 07, 202611:59 am

क्या है खबर?

आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारत की अंडर-19 टीम ने इंग्लैंड को हराकर छठी बार विश्व कप का खिताब जीता। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम के ऊपर धनवर्षा कर दी है। ANI के अनुसार, BCCI ने विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को 7.5 करोड़ रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। बता दें कि अंडर-19 विश्व कप में कोई आधिकारिक इनामी राशि नहीं होती है। यह टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के विकास के लिए खेला जाता है।