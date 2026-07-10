श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई है (फाइल तस्वीर)

भारतीय क्रिकेट टीम के लगातार खराब प्रदर्शन की समीक्षा करेगा BCCI, कमियों पर होगी चर्चा

लेखन आदर्श कुमार 08:28 pm Jul 10, 202608:28 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के लगातार खराब प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) चिंतित है। बोर्ड ने अब आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करने का फैसला किया है। इस समीक्षा में टीम के मुख्य खिलाड़ियों और कोर ग्रुप के सदस्यों से चर्चा की जाएगी। BCCI टीम के प्रदर्शन, रणनीति और सुधार के क्षेत्रों पर बातचीत कर आगे की योजना तैयार करेगा। भारतीय टीम इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज हारी है।