BCCI सचिव ने भारतीय टीम के नकवी से ट्रॉफी न लेने के फैसले का किया समर्थन

खिताबी मुकाबले के बाद भारतीय टीम के नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में करीब 50 मिनट की देरी हुई।

इसके बाद विजेता ट्रॉफी प्रदान किए बिना समारोह आगे बढ़ाने का फैसला किया गया।

बड़ी बात यह रही कि BCCI सचिव सैकिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मैदान पर मौजूद थे, लेकिन वे भी मंच पर नहीं गए और न ही नकवी के साथ मंच साझा किया। इससे तनाव और बढ़ गया।