अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म हो सकता है (फाइल तस्वीर)

क्या BCCI कर रही नए मुख्य चयनकर्ता की तलाश? एक नजर संभावित विकल्पों पर

लेखन आदर्श कुमार 04:37 pm Sep 17, 202604:37 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) नए मुख्य चयनकर्ता की तलाश कर रहा है। अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। पहले खबरें थीं कि वह अगले साल वनडे विश्व कप तक पद पर बने रहेंगे, लेकिन बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने अब तक उनके भविष्य को लेकर उनसे संपर्क नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल और प्रज्ञान ओझा अगरकर की जगह लेने के प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।