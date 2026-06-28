BCCI ने श्रीलंका दौरे पर अतिरिक्त टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने से किया इनकार, जानिए कारण
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम अगस्त में होने वाले श्रीलंका के दौरे पर केवल 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इसमें कोई टी-20 सीरीज नहीं खेली जाएगी। स्पोर्टस्टार के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसकी पुष्टि कर दी है। यह फैसला श्रीलंका क्रिकेट (SLC) द्वारा दौरे में 3 टी-20 मैच जोड़ने के प्रस्ताव के बाद लिया है। यह प्रस्ताव चक्रवात दित्वा के बाद राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से रखा गया था।
कारण
BCCI ने व्यस्त अंतरराष्ट्रीय मैचों के शेड्यूल को बताया कारण
BCCI ने व्यस्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर का हवाला देते हुए SLC के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बोर्ड ने समय की पाबंदियों, कार्यभार प्रबंधन संबंधी चिंताओं और मौजूदा द्विपक्षीय और ICC प्रतिबद्धताओं को भी अपने फैसले के पीछे के कारण बताया है। हालांकि, इस बार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन BCCI ने क्रिकेट कैलेंडर में उपयुक्त समय होने पर भविष्य में इसी तरह के सहयोग की संभावना को खुला रखा है।
दौरा
भारत ने आखिरी बार 2024 में किया था श्रीलंका का दौरा
आगामी दौरे में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिनमें से पहला मैच 15 अगस्त से शुरू होगा। टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों को शामिल करने से प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ सकती थी और SLC के धन जुटाने के प्रयासों को समर्थन मिल सकता था। हालांकि, दोनों बोर्डों ने समय-सारणी संबंधी व्यावहारिक सीमाओं को स्वीकार कर लिया है। भारत ने आखिरी बार 2024 में श्रीलंका का दौरा किया था, जहां सीमित ओवरों की सीरीज खेली गई थी।
सीरीज
भारत ने श्रीलंका में 2017 में खेली थी टेस्ट सीरीज
भारत 2017 के बाद पहली बार श्रीलंका का टेस्ट दौरा करने जा रहा है। क्रिकबज के अनुसार, सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में होने की संभावना है। दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए स्थान अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसके 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) ग्राउंड में होने की संभावना है। 2 मैचों की यह सीरीज ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के मौजूदा सीजन का हिस्सा रहेगी।