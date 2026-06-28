BCCI ने श्रीलंका दौरे पर अतिरिक्त टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने से इनकार कर दिया है

BCCI ने श्रीलंका दौरे पर अतिरिक्त टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने से किया इनकार, जानिए कारण

लेखन भारत शर्मा 01:27 pm Jun 28, 202601:27 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम अगस्त में होने वाले श्रीलंका के दौरे पर केवल 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इसमें कोई टी-20 सीरीज नहीं खेली जाएगी। स्पोर्टस्टार के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसकी पुष्टि कर दी है। यह फैसला श्रीलंका क्रिकेट (SLC) द्वारा दौरे में 3 टी-20 मैच जोड़ने के प्रस्ताव के बाद लिया है। यह प्रस्ताव चक्रवात दित्वा के बाद राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से रखा गया था।