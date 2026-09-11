BCCI ने 'स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन' पद के प्रमुख के लिए जारी किए आवेदन, जानिए योग्यता

क्रिकेट के खेल में चोटिल खिलाड़ियों की चुनौती से निपटने के लिए यह विभाग होता है।

हाल ही में भारत के कई खिलाड़ी चोट के बाद CoE में रिकवर हुए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, उम्मीदवार को हेड ऑफ फिजियोथेरेपी (CoE), भारतीय टीम के हेड ऑफ फिजियोथेरेपी, हेड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग (CoE) और टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का लाइन मैनेजमेंट भी करना होगा।

साथ ही राष्ट्रीय और CoE कोचों के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोग्राम तैयार करने की जिम्मेदारी होगी।