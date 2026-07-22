घरेलू क्रिकेट के नियम में बड़े बदलाव हुए हैं (फाइल तस्वीर)

BCCI ने घरेलू क्रिकेट के नियमों में कर दिए ये बड़े बदलाव, जानिए क्या कुछ बदला

लेखन आदर्श कुमार 10:47 am Jul 22, 202610:47 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घरेलू क्रिकेट के खेल नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत जानबूझकर लगातार फ्रंट फुट नो बॉल या बिना पिच पर टप्पा खाए फुल टॉस गेंद डालने वाले गेंदबाजों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे गेंदबाज को अब केवल अपनी पारी से नहीं, बल्कि पूरे मैच से निलंबित कर दिया जाएगा। BCCI का मानना है कि इस फैसले से खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ेगी और घरेलू क्रिकेट में अनुशासन को मजबूती मिलेगी।