BCCI ने बॉम्बे हाई कोर्ट में OCI कार्डधारकों को घरेलू टूर्नामेंटों के लिए अपात्र बताया

BCCI का बॉम्बे हाई कोर्ट में जवाब, कहा- OCI कार्डधारक घरेलू टूर्नामेंटों के लिए अपात्र

लेखन भारत शर्मा 12:05 pm Jul 18, 202612:05 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्डधारक घरेलू टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए भारतीय नागरिक ही पात्र हैं। यह स्पष्टीकरण OCI कार्ड धारक 12 युवा क्रिकेटरों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई में दिया गया। इसमें BCCI के 2023 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें OCI प्रतिभागियों के टूर्नामेंट में भाग लेने पर प्रतिबंधित लगाया था।