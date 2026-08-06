फिटनेस को लेकर BCCI हुआ सख्त, खिलाड़ियों को और जल्दी पूरा करना होगा ब्रोंको टेस्ट- रिपोर्ट

BCCI के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "पिछले साल, CoE ने खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग बेस पैरामीटर तय किए थे। अब यह बात सामने आई है कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए आसान लक्ष्य दिए गए थे।"

सूत्र ने आगे कहा, "कमलेश से कहा गया है कि उन्हें किसी खिलाड़ी के कद-काठी की चिंता नहीं करनी चाहिए और अगर उन्हें कुछ भी ठीक न लगे, तो उस पर बात करनी चाहिए।"