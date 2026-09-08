BCCI ने उम्र धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है

BCCI की उम्र धोखाधड़ी पर बड़ी कार्रवाई, रोहित यादव को भारतीय अंडर-19 टीम से किया बाहर

लेखन भारत शर्मा 03:56 pm Sep 08, 202603:56 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जूनियर क्रिकेट में उम्र में धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। BCCI ने राजकोट और अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ होने वाली आगामी घरेलू सीरीज के लिए घोषित भारतीय अंडर-19 टीम में शामिल स्पिनर रोहित यादव को बाहर कर दिया है। इसके साथ ही रोहित पर सभी घरेलू और आयु-वर्ग प्रतियोगिताओं में खेलने से 2 साल का कड़ा प्रतिबंध भी लगाया गया है।