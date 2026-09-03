रोहित के भविष्य को लेकर BCCI ने दिया आश्वासन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर BCCI ने दिया आश्वासन, कहा- अटकलों पर यकीन न करें

लेखन अंकित पसबोला 06:35 pm Sep 03, 202606:35 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर, BCCI के शीर्ष अधिकारी और भारतीय कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच गुरुवार (3 सितंबर) को मुंबई में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के बाद संकेत मिले हैं कि रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कोई खतरा नहीं है और ऐसे में वह वनडे विश्व कप 2027 में खेलने के लिए दावेदार बने हुए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।