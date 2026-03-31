BCCI के प्रसारण इंजीनियर का मुंबई के होटल में मिला शव

BCCI के प्रसारण इंजीनियर का मुंबई के होटल में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

लेखन भारत शर्मा 01:56 pm Mar 31, 202601:56 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के रोमांच के बीच हैरान बड़ी दुखद खबर आई है। IPL मैचों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ प्रसारण इंजीनियर के रूप में काम कर रहे एक ब्रिटिश नागरिक का शव मुंबई के ट्राइडेंट होटल के कमरे में संदिग्धावस्था में मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। आइए पूरा मामला जानते हैं।