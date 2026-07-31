भारत दौरे की पुष्टि के लिए BCB ने बांग्लादेश सरकार से मांगी मदद, जानिए पूरा मामला

भारत दौरे की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं मिलने के कारण BCB ने सरकार स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है।

प्रस्तावित सीरीज में 3 वनडे और 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाने हैं।

यह दौरा पहले 2024 में होना था, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

बाद में इसे 2025 के लिए टाल दिया गया, हालांकि दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के चलते दौरे को लेकर अनिश्चितता बनी रही।