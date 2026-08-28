सोनल दिनुशा इस सूची में शामिल होने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी बने

फॉलोऑन मिलने के बाद भी इन बल्लेबाजों ने टेस्ट की दोनों पारियों में लगाए हैं शतक

लेखन Manoj Panchal 07:26 pm Aug 28, 202607:26 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सोनल दिनुशा उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने फॉलोऑन मिलने पर भी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ कोलंबो में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की। दिनुशा के 103 और नाबाद 133 रन की पारियों ने श्रीलंका को 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप से बचाने में मदद की। आइए ऐसे ही बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।