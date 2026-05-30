IPL के लगातार 2 सीजन में इन बल्लेबाजों ने बनाए 700+ रन 

क्रिस गेल ने पहली बार IPL में यह कारनामा किया था। उन्होंने 2012 और 2013 के सीजन में 700+ रन बनाए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते हुए उन्होंने IPL 2012 में 15 मैचों की 14 पारियों में 61.08 की औसत और 160.74 की स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए थे। IPL 2013 में गेल ने 16 मैच की 16 पारियों में 59 की औसत और 156.29 की स्ट्राइक रेट से 708 रन बनाए थे।

#2

साई सुदर्शन (2025, 2026)

इस उपलब्धि को हासिल करने वाले गुजरात टाइटंस (GT) के साई सुदर्शन एकमात्र अन्य बल्लेबाज हैं। उन्होंने IPL 2025 और 2026 में 700+ रन बनाए हैं। IPL 2025 में इस खिलाड़ी ने 15 मैच खेले थे और इसकी 15 पारियों में 54.21 की औसत और 156.17 की स्ट्राइक रेट से 759 रन अपने नाम किए थे। IPL 2026 में सुदर्शन ने 16 मैच की 16 पारियों में 47.33 की औसत और 159.55 की स्ट्राइक रेट से 710 रन बनाए हैं।