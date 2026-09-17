टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड की ओर से एक से अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम हर प्रारूप में अपनी आक्रामकता के लिए जानी जाती है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भी इंग्लिश टीम के कई बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं। इंग्लैंड की टी-20 टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले टी-20 मैच में ताबड़तोड़ शतक लगाया। इसके साथ ही ब्रूक इंग्लैंड के तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक से अधिक शतक लगाए हैं। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
फिल सॉल्ट (4 शतक)
इंग्लैंड के लिए फिल सॉल्ट इस सूची में सबसे आगे हैं, जिन्होंने चार शतक लगाए हैं।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उनसे ज्यादा शतक सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल (5) और रोहित शर्मा (5) के नाम हैं।
सॉल्ट ने 65 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 34.94 की औसत और 163.74 की स्ट्राइक रेट से 1,852 रन बनाए हैं और उनके नाम 10 अर्धशतक भी हैं।
उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 187 चौके और 87 छक्के लगाए हैं।
#2
जोस बटलर (2 शतक)
इस साल जुलाई में जोस बटलर एक से अधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी बने थे।
उन्होंने 161 टी-20 अंतरराष्ट्रीय की 148 पारियों में 34.33 की औसत से 4,292 रन बनाए हैं। ये रन उन्होंने 149.44 की स्ट्राइक रेट से बनाए है।
उन्होंने 131 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और 29 अर्धशतक भी लगाए हैं।
बटलर इस प्रारूप में 400 चौके और 200 छक्के लगाने के करीब हैं।
#3
हैरी ब्रूक (2 शतक)
ब्रूक ने श्रीलंका से पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाया हुआ है।
अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने अब तक 69 मुकाबले खेले हैं और इसकी 60 पारियों में 36.57 की औसत से 1,646 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 8 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 114 रन रहा है।
ब्रूक ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2022 में खेला था।