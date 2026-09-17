टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड की ओर से एक से अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज 

ब्रूक ने श्रीलंका से पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाया हुआ है।

अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने अब तक 69 मुकाबले खेले हैं और इसकी 60 पारियों में 36.57 की औसत से 1,646 रन बनाने में सफल रहे हैं।

उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 8 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 114 रन रहा है।

ब्रूक ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2022 में खेला था।