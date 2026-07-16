टी-20 क्रिकेट में 1,000 से अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कीरोन पोलार्ड ने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अपने 1,000 छक्के पूरे किए। मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में MI न्यूयॉर्क का प्रतिनिधित्व करते हुए एलिमिनेटर मुकाबले में उन्होंने वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ अर्धशतक लगाया और अपनी पारी के दौरान ये मुकाम हासिल किया। हालांकि, उनकी टीम को मैच में हार मिली। इस बीच टी-20 क्रिकेट में 1,000 से अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
क्रिस गेल (1,056 छक्के)
इस सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं।
उन्होंने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2005 में खेला था। आखिरी बार वह 2022 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 463 मुकाबले खेले थे और इसकी 455 पारियों में 1,056 छक्के लगाए थे।
उनके बल्ले से 36.22 की औसत और 144.75 की स्ट्राइक रेट से 14,562 रन निकले थे। उन्होंने 22 शतक और 88 अर्धशतक भी जड़े थे।
#2
कीरोन पोलार्ड (1,001 छक्के)
ओकलैंड में पोलार्ड ने 25 गेंदों में 64 रन बनाए, जिसमें एक चौका और 8 छक्के शामिल थे।
अपने 7वें छक्के के साथ, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ने टी-20 क्रिकेट में 1,000 छक्के पूरे किए। वह पुरुषों के क्रिकेट में इस आंकड़े तक पहुंचने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए।
20 साल के शानदार टी-20 करियर में पोलार्ड के नाम अब 923 चौके और 1,001 छक्के दर्ज हैं।
वह इस प्रारूप में 14,803 रन बना चुके हैं।
#3
700+ छक्के लगा चुके हैं रसेल और पूरन
आंद्रे रसेल ने अपना पहला टी-20 मुकाबला 2010 में खेला था।
इस खिलाड़ी ने 600 मुकाबले खेले हैं और इसकी 517 पारियों में 26.06 की औसत और 166.85 की स्ट्राइक रेट से 9,776 रन बनाए हैं।
इस दौरान उनके बल्ले से 792 छक्के निकले हैं।
वेस्टइंडीज के ही निकोलस पूरन ने अब तक 468 टी-20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 441 पारियों में 764 छक्के लगाने में सफल रहे हैं।
उन्होंने 147.44 की स्ट्राइक रेट से 1,1029 रन बनाए हैं।
जानकारी
भारतीय बल्लेबाजों में किसने लगाए हैं सर्वाधिक छक्के?
भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा ने 472 टी-20 मैचों में 568 छक्के लगाए हैं। उनके अलावा किसी अन्य भारतीय खिलाड़ी ने 500 छक्कों का आंकड़ा नहीं छूआ है।