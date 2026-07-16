टी-20 क्रिकेट में 1,000 से अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

ओकलैंड में पोलार्ड ने 25 गेंदों में 64 रन बनाए, जिसमें एक चौका और 8 छक्के शामिल थे।

अपने 7वें छक्के के साथ, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ने टी-20 क्रिकेट में 1,000 छक्के पूरे किए। वह पुरुषों के क्रिकेट में इस आंकड़े तक पहुंचने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए।

20 साल के शानदार टी-20 करियर में पोलार्ड के नाम अब 923 चौके और 1,001 छक्के दर्ज हैं।

वह इस प्रारूप में 14,803 रन बना चुके हैं।