महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 4,000 से अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

#1 सूजी बेट्स - 4,720 रन महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे पहले 4,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के नाम दर्ज हैं। वह इस प्रारूप में 183 मैचों में 28.78 के औसत से 4,720 रन के साथ सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने 29 बार 50 रन का आंकड़ा पार किया है और एक शतक भी जड़ा है। उनकी स्ट्राइक रेट 108.35 की है। गेंदबाजी में उन्होंने 23.87 के औसत से 62 विकेट भी चटकाए हैं।

#2 स्मृति मंधाना - 4,313 रन हरमनप्रीत की लंबे समय से साथी खिलाड़ी रहीं स्मृति मंधाना इस प्रारूप में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने 165 महिला 20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 30.03 की औसत से 4,325 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 124.63 की रही है। गौरतलब है कि मंधाना ने महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा 50 से अधिक रन के स्कोर बनाए हैं। उन्होंने 34 बार यह कारनामा किया है, जिसमें एक शतक भी शामिल है।

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