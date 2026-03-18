IPL के एक सीजन में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मैच से होगी। लीग इतिहास में अब तक कई कप्तानों ने अपने प्रदर्शन से मैच जिताए हैं। आगामी संस्करण में भी शुभमन गिल से लेकर के श्रेयस अय्यर जैसे कप्तानों के प्रदर्शन पर नजरें रहने वाली हैं। इस बीच IPL के एक सीजन में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
श्रेयस अय्यर (39 छक्के, 2025)
अय्यर कप्तान के तौर पर एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने IPL 2025 में टीम का नेतृत्व करते हुए 39 छक्के और 43 चौके लगाए थे। पिछले सीजन में उन्होंने 19 पारियों में 50.33 की औसत और 175.07 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे। इसमें 6 अर्धशतक शामिल थे। उनकी टीम PBKS फाइनल में RCB से हारकर उपविजेता रही थी।
#2
विराट कोहली (38 छक्के, 2016)
IPL के संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर दर्ज है। उन्होंने 2016 में RCB की कप्तानी करते हुए 16 पारियों में 81.08 की औसत के साथ 973 रन बनाए थे। उन्होंने 4 शतक और 7 अर्धशतक लगाए थे। उस सीजन में कोहली ने 38 छक्के भी लगाए थे। 2016 में RCB की टीम उपविजेता रही थी। खिताबी मुकाबले में उन्हें सनराइजर्स (SRH) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।
#3
डेविड वार्नर (31 छक्के, 2016)
IPL 2016 में SRH की कप्तानी करते हुए डेविड वार्नर ने 31 छक्के और 88 चौके लगाए थे। उस संस्करण में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 17 पारियों में 60.57 की औसत और 151.42 की स्ट्राइक रेट के साथ 848 रन बनाए थे। वह कोहली के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उनके उम्दा प्रदर्शन के ही चलते SRH ने खिताब पर कब्जा जमाया था।
#4
महेंद्र सिंह धोनी (30 छक्के, 2018)
दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2018 में टीम का नेतृत्व करते हुए 15 पारियों में 75.83 की औसत और 150.66 की स्ट्राइक रेट के साथ 455 रन बनाए थे। उन्होंने 79* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 अर्धशतक लगाए थे। धोनी ने उस संस्करण में कुल 30 छक्के और 24 अर्धशतक भी लगाए थे। धोनी के उम्दा प्रदर्शन की बदौलत CSK ने उस संस्करण का खिताब अपने नाम किया था।
#5
केएल राहुल (30 छक्के, 2021 और 2022)
IPL 2021 में PBKS की कप्तानी करते हुए केएल राहुल ने 13 पारियों में 62.60 की औसत और 138.80 की स्ट्राइक रेट के साथ 626 रन बनाए थे। उन्होंने 30 छक्के और 48 चौके लगाए थे। अगले ही सीजन में LSG का नेतृत्व करते हुए उन्होंने 15 पारियों में 51.33 की औसत और 135.38 की स्ट्राइक रेट से 616 रन बनाए थे। उन्होंने 30 छक्के और 45 छक्के लगाए थे।