IPL में शुरुआती 100 पारियों के बाद सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में एक से बढ़कर एक आक्रामक बल्लेबाज खेले हैं। इसी तरह IPL 2026 में भी मैचों में खूब रन बन रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के निकोलस पूरन भी बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने बल्लेबाजी में इस लीग में अपनी 100 पारियां पूरी की। इस बीच IPL में शुरुआती 100 पारियों के बाद सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 क्रिस गेल (265 छक्के) क्रिस गेल ने 2009 में अपने IPL करियर का आगाज किया था। उन्होंने अपनी शुरुआती 100 पारियों के बाद 265 छक्के लगाए थे। उन्होंने अपने IPL करियर का अंत सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी के रूप में किया था। उन्होंने इस प्रतिष्ठित लीग में 357 छक्के लगाए थे। इस खिलाड़ी ने अपने IPL करियर में 39.72 की उम्दा औसत और 148.96 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,965 रन बनाए थे।

#2 आंद्रे रसेल (203 छक्के) आंद्रे रसेल ने अपनी 100 पारियों में 203 छक्के लगाए थे। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। रसेल ने अपने IPL करियर में 140 मैच खेले, जिसमें 28.20 की औसत और 174.17 की स्ट्राइक रेट से 2,651 रन बनाए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में 12 अर्धशतक बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 88 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 23.27 के औसत से 123 विकेट भी लिए हैं।

Advertisement