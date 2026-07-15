वनडे क्रिकेट की शुरुआती 300 पारियों के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज 

﻿तेंदुलकर ने अपनी शुरुआती 300 पारियों के बाद 12,015 रन बनाए थे। उन्होंने 1989 में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी।

उन्होंने वनडे क्रिकेट में 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाए थे।

अपने वनडे करियर में तेंदुलकर ने 463 मैच खेले थे, जिसमें 44.83 की औसत के साथ 18,426 रन बनाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 200 रन (गेंद- 147) रहा था।

तेंदुलकर वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।