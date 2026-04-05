IPL इतिहास में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इन खिलाड़ियों ने खेली है सबसे बड़ी पारी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 8वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 6 विकेट से हराते हुए अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। मैच में MI ने 162/6 का स्कोर बनाया। जवाब में DC ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए समीर रिजवी की बेहतरीन पारी (90) की मदद से लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसे में आइए IPL इतिहास में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 साई सुदर्शन - 108* बनाम DC, 2025 सूची में गुजरात टाइटंस (GT) के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन पहले पायदान पर हैं। उन्होंने IPL 2025 में DC के खिलाफ 61 गेंदों में 108 रन की तूफानी शतकीय पारी खेली थी। अरुण जेटली स्टेडियम में 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुदर्शन और शुभमन गिल (93*) ने DC के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। सुदर्शन ने 18वें ओवर में छक्का जड़कर शतक पूरा किया और टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 12 चौके और 4 छक्के जड़े थे।

#2 जोस बटलर - 107* बनाम KKR, 2024 सूची में जोस बटलर दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने IPL 2024 में राजस्थान रॉयल्स (RR) से खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ ईडन गार्डन में खेले गए मैच में शानदार शतक (107*) जड़ा था। बटलर ने 224 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 60 गेंदों में नाबाद 107 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत RR की टीम आखिरी ओवर में जीत दर्ज करने में सफल रही थी।

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