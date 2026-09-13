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टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर पहुंचा यह दिग्गज
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं जो रूट

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर पहुंचा यह दिग्गज

लेखन भारत शर्मा
Sep 13, 2026
01:43 pm
क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जो रूट ने टेस्ट मैचों में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने का भारतीय क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। रूट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में मिले 130 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। वह 69 गेंदों पर 62 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। आइए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वालों पर नजर डालते हैं।

#1

जो रूट - 69

उपरोक्त मैच में रूट की नाबाद 62 रनों की पारी ने उनके टेस्ट अर्धशतकों की संख्या को 69 पर पहुंचा दिया है।

इस करिश्माई बल्लेबाज के नाम इस प्रारूप में 41 शतक भी दर्ज हैं।

अपने हालिया प्रयासों के साथ रूट ने 169 मैचों की 309 पारियों में 50.45 के औसत से 14,278 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है।

वह वर्तमान में इस प्रारूप के इतिहास में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं।

#2

सचिन तेंदुलकर - 68

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज तेंदुलकर अपने शानदार टेस्ट करियर में 68 अर्धशतकों के साथ अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं।

वह इस प्रारूप में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने अपने 200 टेस्ट मैचों के करियर में 53.78 के औसत से 15,921 रन बनाए हैं।

तेंदुलकर के खाते में न केवल अर्धशतक शामिल हैं, बल्कि प्रभावशाली 51 शतक भी हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे अधिक हैं।

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#3

शिवनारायण चंद्रपॉल - 66

अपनी बल्लेबाजी के अनोखे तरीके के लिए पहचान रखने वाले वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं।

2 दशकों से अधिक लंबे करियर में चंद्रपॉल ने 164 टेस्ट मैचों में 51.37 की औसत से 11,867 रन बनाए, जिसमें 30 शतक भी शामिल हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 66 अर्धशतक भी जड़े हैं।

चंदरपॉल ब्रायन लारा के बाद दूसरे कैरेबियन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 10,000 से अधिक टेस्ट रन बनाए हैं।

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