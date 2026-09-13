टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं जो रूट

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर पहुंचा यह दिग्गज

लेखन भारत शर्मा 01:43 pm Sep 13, 202601:43 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जो रूट ने टेस्ट मैचों में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने का भारतीय क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। रूट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में मिले 130 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। वह 69 गेंदों पर 62 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। आइए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वालों पर नजर डालते हैं।