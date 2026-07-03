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टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200+ की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर कौन?
अभिषेक शर्मा टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200+ की स्ट्राइक रेट से दूसरे सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200+ की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर कौन?

लेखन भारत शर्मा
Jul 03, 2026
12:50 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले 5 मैचों की सीरीज के पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (59) खेली। उन्होंने 24 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से ये रन बनाए। इसमें उनकी स्ट्राइक रेट 245.83 की रही। वह अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200+ की स्ट्राइक रेट से दूसरे सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए अन्य पर नजर डालते हैं।

#1

सूर्यकुमार यादव - 13

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज हैं। उन्होंने 13 बार यह कारनामा किया है। उन्होंने अपने करियर में 113 मैचों की 107 पारियों में 36.36 की औसत और 162.95 की स्ट्राइक रेट से 3,272 रन बनाए हैं। इसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 117 रन का रहा है। उन्होंने 297 चौके और 179 छक्के जड़े हैं।

#2

अभिषेक शर्मा - 9

इस सूची में अभिषेक अब दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने करियर में 9 बार यह कारनामा किया है। वह अब तक 49 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसकी 48 पारियों में 33.61 की औसत और 193.25 की स्ट्राइक रेट से 1,546 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं, जिनमें से 9 में उनकी स्ट्राइक रेट 200 से अधिक की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 135 रन का रहा है।

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#3

एविन लुईस - 8

सूची में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज एविन लुईस तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 8 बार यह कारनामा किया है। वह अब तक 67 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसकी 66 पारियों में 28.56 की औसत और 152.08 की स्ट्राइक रेट से 1,799 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं, जिनमें से 8 में उनकी स्ट्राइक रेट 200 से अधिक की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 125 रन का रहा है।

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#3

ग्लेन मैक्सवेल - 8

सूची में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल भी संयुक्त तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 8 बार यह कारनामा किया है। वह अब तक 130 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसकी 118 पारियों में 28.97 की औसत और 154.43 की स्ट्राइक रेट से 2,897 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 5 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं, जिनमें से 8 में उनकी स्ट्राइक रेट 200 से अधिक की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 145 रन का रहा है।

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