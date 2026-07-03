अभिषेक शर्मा टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200+ की स्ट्राइक रेट से दूसरे सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200+ की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर कौन?

लेखन भारत शर्मा 12:50 pm Jul 03, 202612:50 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले 5 मैचों की सीरीज के पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (59) खेली। उन्होंने 24 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से ये रन बनाए। इसमें उनकी स्ट्राइक रेट 245.83 की रही। वह अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200+ की स्ट्राइक रेट से दूसरे सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए अन्य पर नजर डालते हैं।